Disneyland Paris, apre il 20 luglio il ‘Marvel: Avengers Campus’

A Disneyland Paris dal 20 luglio si inaugura una nuova area tematica ‘Marvel: Avengers Campus’. Il nuovo spazio consentirà agli ospiti di avere un ruolo attivo accanto agli Eroi più potenti della Terra e di vivere la propria storia epica.

Marvel Avengers Campus è un universo interamente reinventato, dedicato a scoprire, reclutare e addestrare la prossima generazione di Eroi a Disneyland Paris. Tutti sono invitati a unirsi all’azione: facendo squadra con gli Avengers e i loro alleati, lanciando ragnatele come Spider-Man, volando nello spazio come Iron Man e Captain Marvel, travestendosi e ricaricandosi come fanno i veri Supereroi. Avengers Campus rappresenta un passaggio importante nel piano di trasformazione pluriennale del Parco Walt Disney Studios e costituisce il passo successivo nelle esperienze che i visitatori possono vivere nella destinazione.



Un’esperienza unica

I team Disney Imagineers e Disneyland Paris hanno superato i confini della tecnologia e dell’innovazione per dar vita a un’esperienza unica e stimolante che include tante novità, fra le quali riconoscimento gestuale nella Spider-Man W.E.B. Adventure; ragnatele lanciate in tempo reale utilizzando tecnologie di intelligenza artificiale, machine learning e computer vision per il tracciamento dei movimenti.

Inoltre, per la prima volta a Disneyland Paris, le reclute potranno personalizzare la loro esperienza a bordo della Spider-Man W.E.B Adventure grazie a un accessorio WEB Tech, la WEB Power Band.

Iron Man accoglierà le reclute nell’attrazione Avengers Assemble: Flight Force con una nuova armatura ad alta tecnologia.



Le reclute che vorranno incontrare gli Avengers avranno inoltre la possibilità, per la prima volta in un Parco Disney, di immortalare questo momento con una sequenza fotografica dinamica 'freeze frame' a 360 gradi, creata da 27 fotocamere disposte attorno all’azione.