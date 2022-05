Tahiti Tourisme, online il nuovo sito per trade e pubblico

Tahiti Tourisme ha lanciato il nuovo sito destinato all'intero comparto turistico. Il progetto, in fase di sviluppo da agosto 2021, include oggi una serie di strumenti utili a tutti coloro che cerchino informazioni per un viaggio a Tahiti, in aggiunta a contenuti promozionali.

L'accesso agli adv e i t.o. è estremamente facilitato e il trade può verificare il calendario degli eventi organizzati a destinazione, ma anche scoprire le diverse attività destinate al proprio mercato. Come riporta travelmole.com il nuovo sito si rivela utile anche per la stampa di settore. Sono infatti consultabili dati e statistiche sui trend, e una serie di comunicati stampa per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità.

Gaia Guarino