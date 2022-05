Il Belgio spalanca le porte: stop a plf e green pass

Nessuna limitazione anti-Covid per l’ingresso in Belgio. Il Paese ha annunciato l’addio alle regole per i turisti in arrivo, compresi quelli provenienti da Paesi che non fanno parte dell’Unione europea.

Per entrare in Belgio, come riporta travelmole.com, non è più necessaria la compilazione del Passenger Location Form prima dell’accesso, così come non sarà più richiesto il documento attestante la vaccinazione oppure il risultato negativo del test.



Inoltre, è arrivato anche l’alleggerimento delle regole per la vita quotidiana del Paese: l’obbligo di indossare le protezioni per le vie respiratorie è stato revocato sia sui mezzi pubblici sia nella maggior parte degli ambienti.



Questo però non significa che il Belgio non abbia lasciato aperto uno spiraglio per eventuali restrizioni che, come ha affermato il Governo, potranno essere adottate nei confronti di precisi Paesi di provenienza in cui dovessero emergere in futuro nuove varianti di preoccupazione.