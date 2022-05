Legoland: la Ferrari debutta nel resort in California

Legoland California Resort ha annunciato il debutto della sua nuova attrazione dedicata al mondo Ferrari, ossia Lego Ferrari Build and Race. Costruito coi i celebri mattoncini, a sorprendere i visitatori è il modello a grandezza naturale della Ferrari F40, frutto di oltre 3.800 ore di lavoro.

Gli ospiti di Legoland possono adesso dare vita al modellino della loro Lego Ferrari ideale, testarla e mettersi al volante sfrecciando su uno dei tre tracciati proposti. Come? Grazie alla tecnologia. Basterà, infatti, scansione digitalmente l’auto assemblata dotata di ogni personalizzazione e guidarla virtualmente. Come riporta travelpulse.com, l’idea si è concretizzata sulla scia del Gran Premio di Miami, inserito per la prima volta nel calendario 2022 della Formula 1. Un evento che ha riscosso un enorme successo e che ora si può rivivere in prima persona visitando il Parco. G. G.