Usa, le nuove indicazioni del Cdc per i viaggi domestici

Il Cdc ha aggiornato le raccomandazioni per i viaggi domestici dei cittadini americani. Secondo il Centers for Desease Control and Prevention, per gli spostamenti nel Paese i cittadini Usa dovrebbero sottoporsi a un test il più vicino possibile all’orario di partenza, indipendentemente dallo stato di vaccinazione.

L'agenzia governativa, riporta travelpulse.com, ha affermato inoltre che i test dovrebbero essere effettuati non più di tre giorni prima del viaggio.



I cittadini Usa dovrebbero, inoltre, sottoporsi a un test al rientro dalle vacanze, in particolare se provenienti da zone ad alto rischio di contagio.