Indonesia, nuove regole di ingresso per i turisti: stop ai test se vaccinati

Per entrare in Indonesia non sarà più necessario effettuare un tampone molecolare o antigenico se vaccinati. I viaggiatori immunizzati, a partire dal 18 maggio, potranno anche avvantaggiarsi delle nuove policy relative all’utilizzo della mascherina, adesso non più obbligatoria per stare all’aperto. La comunicazione arriva direttamente dal presidente indonesiano Joko Widodo, il quale precisa come, al contrario, per i non vaccinati rimarrà indispensabile sottoporsi a 5 giorni di quarantena e successivamente a due test Pcr.

Ciò che il settore turistico si auspica, come riporta simpleflying.com, è che grazie a queste nuove misure di contenimento del virus si possa tornare presto ai numeri del 2019 quando l’Indonesia aveva accolto oltre 16 milioni di visitatori.



Nel 2021 il dato era crollato ad appena 1,56 milioni ma adesso diverse compagnie aeree stanno ripristinando i voli verso la destinazione, puntando in particolare su Bali. A raggiungere la celebre isola nel 2022 saranno Jetstar, Singapore Airlines, Garuda Indonesia, AirAsia, Scoot, Klm e Malaysia Airlines. G.G.