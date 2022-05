Austria: stop alle restrizioni Covid in ingresso

Anche l’Austria dice addio alle restrizioni Covid per gli arrivi. A partire da ieri, lunedì 16 maggio, i viaggiatori non devono più mostrare il certificato di vaccinazione contro il Covid-19, il documento di guarigione o il risultato di un test negativo.

Come riporta ttgmedia.com, le nuove regole si applicano agli arrivi da tutti gli stati.



La decisone dell’Austria riflette l’orientamento di diversi Stati Ue, anche se in diversi Paesi permangono restrizioni all’ingresso, come l’Italia o la Spagna.



Continua dunque lo scenario ‘a macchia di leopardo’ dei Paesi Ue, ognuno dei quali sta seguendo orientamenti differenti per quanto riguarda i viaggi. Anche sul tema delle mascherine a bordo degli aerei, le cui regole sono state allentante da Bruxelles, non tutti gli stati stanno seguendo le medesime norme.