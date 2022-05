Rapporto GlobalData: “Pieno recupero entro il 2025, le stime regione per regione”

Secondo una nuova ricerca di GlobalData, i viaggi internazionali si riprenderanno completamente entro il 2025 a seguito di un lento ma costante incremento del numero di partenze nei prossimi tre anni.

In dettaglio, come riportato da TTG Media, le partenze internazionali raggiungeranno il 68% dei livelli pre-Covid a livello globale nel 2022 e dovrebbero migliorare all'82% nel 2023 e al 97% nel 2024, prima di riprendersi completamente entro il 2025 al 101% dei livelli del 2019, con una previsione di 1,5 miliardi di partenze internazionali.



Tuttavia, GlobalData ha specificato che la traiettoria per la ripresa "non sarà lineare" tra regioni o paesi.

Hannah Free, travel and tourism analyst di GlobalData, ha affermato che le partenze internazionali dai paesi europei dovrebbero raggiungere il 69% del totale del 2019 nel 2022. "Man mano che la fiducia nei viaggi si ricostruisce, si prevede che il mercato intraeuropeo ne trarrà vantaggio, guidato dalle preferenze per i viaggi a corto raggio".



Nel frattempo, si prevede che le partenze in uscita dal Nord America raggiungeranno il 69% dei livelli del 2019 quest'anno, prima di una piena ripresa entro il 2024, al 102% dei livelli del 2019. "Tuttavia, la ripresa dei viaggi deve fare i conti con l'inflazione, l'aumento del costo della vita e la guerra in Ucraina", ha continuato Free.



L'Asia-Pacifico dovrebbe ritardare in termini di ripresa. Le partenze in uscita dalla regione raggiungeranno quest’anno solo il 67% dei livelli del 2019 a causa della rimozione relativamente più lenta delle restrizioni di viaggio e della propensione a rinnovare le limitazioni interne durante le epidemie di Covid.

"Mentre i viaggi internazionali globali sono destinati a tornare ai livelli pre-pandemia entro il 2025, la domanda turistica potrebbe apparire molto diversa. Dopo due anni di viaggi molto limitati, sono emersi diversi cambiamenti a lungo termine e tendenze a breve periodo. Ora i consumatori sono più propensi a cercare esperienze autentiche, a richiedere offerte di viaggio personalizzate, a unire viaggi d'affari e di piacere e ad essere più consapevoli dell’ impatto ambientale generato dal turismo".