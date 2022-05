Non solo Copenhagen: la Danimarca da scoprire

di Alberto Caspani

Danimarca in sella. Con l’avvicinarsi del Tour de France 2022, quest’anno in partenza il 1° luglio da Copenhagen e diretto in Francia via Roskilde, Nyborg, Veile e Sønderborg, il Paese scandinavo propone nuovi circuiti di visita connessi ai suoi 12mila km di piste ciclabili, dando spazio a una variegata offerta outdoor.

“Dal trekking al kayak, dal paddleboarding al birdwatching o allo yachting - spiega Annalisa Ferraresi, marketing manager di Visit Denmark - muoversi per il Paese è oggi ancora più divertente, perché i percorsi sono stati disegnati sulla rete degli antichi sentieri escursionistici fra la capitale e la penisola dello Jutland”.



Ai circuiti sono inoltre abbinate tappe gourmet con possibilità di esplorare uno dei più grandi mercati di street food in Europa, il Reffen, o la fabbrica di cioccolato Friis-Holm.



“Questi nuovi tracciati - aggiunge Ferraresi - rappresentano una grande occasione per decentralizzare i flussi italiani, ormai in netta ripresa ma per l’82% focalizzati su Copenhagen: lo scorso anno abbiamo registrato un +100,2% dei pernottamenti sul 2020, con forti tassi di crescita in autunno proprio fuori dalla capitale (+6% sul periodo pre-Covid)".