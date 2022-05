Il ritorno di New York: le novità della città si presentano in Italia

New York is back. Così NYC & Company, l'organizzazione ufficiale di destination marketing e convention and visitors bureau per i cinque distretti di New York City, ha lanciato il suo primo evento in presenza in Italia dopo gli anni della pandemia, per tornare a parlare con gli agenti di viaggi e i tour operator tricolori.

"New York è famosa per essere una città che si rinnova continuamente, e questo è quello che è successo anche negli ultimi due anni, per cui siamo molto orgogliosi di poter annunciare tantissime nuove aperture e novità - ha detto Reginald Charlot, (nella foto) managing director Tourism market development NYC & Company -. L’Italia è uno dei nostri mercati europei più rilevanti, per questo era per noi importante tornare in presenza per far scoprire e riscoprire a operatori di settore, media e viaggiatori tutti i prodotti, attrazioni ed esperienze, distribuite nei cinque distretti, che rendono la visita a NYC così speciale. I viaggiatori italiani sono tornati a New Yok da subito, quando lo scorso novembre gli Stati Uniti hanno riaperto le frontiere al turismo internazionale, e li aspettiamo numerosi anche nei mesi a venire”.



Fra le novità che hanno voluto essere presenti all’appuntamento italiano, il Summit One Vanderbilt, Hudson Yards, Inside Out Tours, Beacon Hotel e The Whitney Museum of American Art.



La ripresa dei flussi

La ripartenza di New York è nei fatti, ma per raggiungere i numeri registrati nel 2019 ci vorrà ancora qualche tempo. La città aveva accolto, prima della pandemia, 67 milioni di arrivi internazionali, con 600mila turisti italiani. Nel 2020 gli arrivi sono scesi a 22 milioni e nel 2021 c’è stato un recupero circa del 50%, ma di traffico interno. Per quest’anno è previsto un ritorno del 70% e entro il 2023 la città pensa di raggiungere i livelli del 2019.



Per quanto riguarda il mercato italiano, dicono i forecast di NYC & Company, per quest’anno sono attesi 317mila arrivi, poco oltre la metà di quelli raggiunti nel 2019; 473.000 italiani dovrebbero visitarla il prossimo anno e la ripresa vera e propria dei flussi a livello del 2019 è rimandata al 2025.



La promozione

Intanto, l’attività di promozione non si ferma. Il mese scorso, la città ha lanciato la nuova campagna Get Local NYC, ispirando i visitatori a sostenere le piccole imprese e ad esplorare tutti e cinque i distretti.



A gennaio, è partita la campagna globale It’s Time for New York City, che in Italia ha avuto la partnership di Alpitour attraverso il brand Turisanda e la compagnia aerea Neos.



Nell'ultimo anno, NYC & Company ha lanciato nuovi contenuti multiculturali permanenti e guide di destinazione su NYCGO.com, tra cui The Black Experience in NYC, The Latino Experience in NYC and The Asian Experience in NYC.