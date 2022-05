Finlandia, exploit di arrivi italiani nei grandi parchi

Il segreto del “Paese più felice del mondo”, la Finlandia, sta nei suoi parchi nazionali. Con l’apertura del nuovo Salla National Park, situato in una delle ultime aree vergini d’Europa nel Sud-Est della Lapponia, il numero delle aree protette finlandesi sale a 41, confermando la loro visita come primo motivo di viaggio nel grande Paese nordico. “Negli ultimi anni è cresciuta la tendenza a esplorare in Lapponia territori naturali sempre più remoti - spiega Sébastien Brosseau, sales manager di Lapland Safari e Lapland Hotels - tant’è che Rovaniemi, un tempo base di soggiorno più avanzata nell’area artica, serve oggi come punto d’appoggio per safari verso località isolate come Luosto, Saariselkä o Muonio. Nell’estremo Nord non si sale più solo per vivere la magia dei ghiacci e delle aurore boreali, ma anche per cimentarsi in trekking estivi, nella pratica rigenerativa del tree-bathing, o per pedalare con fat-bike sotto il sole di mezzanotte”.

Le statistiche di Visit Finland parlano chiaro: fra gennaio e marzo 2022, gli arrivi in Finlandia sono cresciuti dell’81%, per un totale di 1 milione 878mila visitatori (di cui 362mila stranieri, inclusi 15.900 italiani), con tendenza a distribuirsi nei territori artici, ma anche nell’area dei laghi orientali e delle isole Åland (che a giugno festeggiano i 100 anni di autonomia).



Italiani in aumento costante

La Finlandia viene percepita come Paese estremamente sicuro e libero dalle limitazioni Covid, lasciando prevedere una rapida ripresa della spesa turistica che, dai 3,5 miliardi di euro attuali, potrebbe salire addirittura a 25 miliardi entro il 2025. “Grazie al collegamento diretto fra Milano Bergamo e Lappeerranta - spiega Riina Helppi-Kurki, project manager di GoSaimaa (nella foto) - il numero di italiani in arrivo nel geoparco del lago di Saimaa, patrimonio Unesco, è in costante crescita, anche perché alle classiche attività outdoor è qui possibile affiancare l’osservazione di 400 rare foche d’acqua dolce, così come di antichissimi siti di arte rupestre, seguendo un anello di visita lungo ben 700 km”.

Alberto Caspani



Dida foto: a sinistra Riina Helppi-Kurki di GoSaimaa, insieme alla collega Suvituulia Brohez