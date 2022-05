Anche se in Italia serve solo più per entrare negli ospedali e nelle Rsa, il Green pass è ancora indispensabile per viaggiare all’estero e il Parlamento europeo ha deciso di estenderne la durata fino a giugno 2023. Il certificato verde nell’Unione europea non ha scadenza dopo la terza o quarta dose, dura 9 mesi per chi ha fatto solo due dosi di vaccino, 6 mesi dal contagio e guarigione dal Covid (a partire dal primo test positivo) e 72 ore dopo l’esito negativo di un test molecolare, mentre nel caso di test rapido la validità è solo di 24 ore.

Come spiega quifinanza.it il Green Pass da vaccino è valido dal 14esimo giorno dalla somministrazione e per 270 giorni (nove mesi) dall’ultima dose ricevuta. Per gli ingressi nei singoli Paesi restano però valide le misure locali, con la libertà di decidere ulteriori restrizioni rispetto al quadro comune delineato a Bruxelles. Ad esempio, per un volo all’estero dall’Italia resta valida la restrizione che impedisce di prendere un aereo dopo un semplice tampone.