La rincorsa della Thailandia: obiettivo 20 milioni di turisti

La Thailandia si proietta già al 2023 con un obiettivo chiaro: 20 milioni di turisti internazionali. Un traguardo non impossibile soprattutto se la Cina rimuoverà le restrizioni visto che, in passato, questo mercato rappresentava un terzo degli arrivi, con l’aspettativa di tornare all’80% dei volumi del 2019.

Il percorso per arrivare a quelle cifre inizia già in questo 2022, anno durante il quale la Thailandia prevede di attrarre tra i 7 e i 10 milioni di turisti. Come riporta thethaiger.com i dati mostrano come, a inizio maggio, gli arrivi registrati erano 853.165 con una dominanza del mercato Uk, seguito da Germania, Russia, India e Stati Uniti. Vi è ottimismo anche per la bassa stagione, tanto che durante questo mese si attendono 500mila viaggiatori di lungo raggio.



Gaia Guarino