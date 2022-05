Le città europee fanno quadrato, nasce ‘United Cities of Tourism’

Si chiama ‘United Cities of Tourism’ e coinvolge sei Paesi d’Europa il progetto internazionale lanciato dall’Ente per il Turismo di Vienna che unisce nella stessa iniziativa 17 città di cui tre italiane: Roma, Milano e Firenze.

Fino al 30 giugno ogni 100 turisti stranieri che si recheranno a Vienne l’ente manderà un proprio concittadino in una delle città coinvolte nel progetto creando in questo modo quella che Norbert Kettner, direttore di WienTourism, definisce “una vera e propria strategia di tipo circolare che coinvolge non soltanto i viaggiatori esteri, che ci vengono a trovare, ma anche gli stessi viennesi che hanno voglia di scoprire nuove destinazioni; l’obiettivo primario è di supportarci reciprocamente per una ripartenza decisa che possa avvenire in tempi rapidi”.



Come partecipare

Per partecipare basterà registrarsi sul portale ufficiale dell'iniziativa per provare ad ottenere uno dei biglietti offerti da Austrian Airlines e ÖBB, quest’ultimo partner dell’iniziativa per il mercato Italia, che permetterà di raggiungere Vienna o le città di Firenze, Roma e Milano con il Nightjet. “Un modo assolutamente confortevole e allo stesso tempo sostenibile di viaggiare - commenta Klaus Garstenauer, membro del consiglio di amministrazione della ÖBB-Personenverkehr AG -; non a caso spostarsi in treno è 30 volte più ecologico che farlo in auto”.



L'iniziativa del 15 maggio

Tra le iniziative di interscambio tra le città europee convolte nel progetto anche l’istituzione per il 15 maggio, da parte di WienTourism, della giornata ‘United Cities of Tourism’, insieme agli uffici turistici delle città di Londra, Parigi, Berlino, Milano e Barcellona. Sulle loro pagine ufficiali di Instagram non verranno mostrate cartoline della città di appartenenza, bensì quelle di un’altra destinazione (per esempio, Vienna mostrerà le bellezze di Milano e Londra quelle di Vienna) con l’aggiunta dello ‘swipe up’ per far conoscere l’iniziativa.



Intanto la città sta gradualmente tornando ai flussi pre-pandemia, come spiega Kettner: “La fiducia nella ripresa - dice - è giustificata dagli ultimi dati stilati a marzo 2022, che vedono già 700mila pernottamenti nella città asburgica”.