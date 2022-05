La Grecia si prepara a vivere un’estate all’insegna della piena normalità. In particolare, l’ente nazionale ellenico per il turismo conferma che dal 1 maggio scorso il certificato di vaccinazione o malattia è abolito in tutti gli ambienti, sia interni sia esterni. Pertanto, i non vaccinati possono entrare in negozi e ristoranti senza restrizioni. Inoltre, non serve nemmeno un test rapido negativo per accedere ad aree specifiche.

Dal 1 maggio 2022, non ci sono restrizioni sanitarie Covid-19 per l'ingresso dei passeggeri in Grecia, indipendentemente dal paese di origine.

Per l'ingresso in Grecia non è richiesto un certificato di vaccinazione o malattia. In particolare, secondo un comunicato del Caa, per quanto riguarda tutti i viaggi aerei nazionali e internazionali, l'unico obbligo dei passeggeri e dei dipendenti è quello di indossare una mascherina protettiva.



La capienza di negozi, supermercati, ristoranti e sale divertimento è al 100%. Per quanto riguarda i test rapidi, i lavoratori non vaccinati sono tenuti a eseguirne uno a settimana rispetto ai due richiesti fino ad ora. Sono esclusi gli ospedali e le unità di assistenza agli anziani, dove restano in vigore i 2 test rapidi a settimana. L’obbligo di mascherina rimane solo negli spazi chiusi e dove ci sono assembramenti.