Uk, boom di richieste di passaporti: vacanze degli inglesi a rischio

L’impennata di richieste per i passaporti degli inglesi rischia di far saltare le vacanze a molti cittadini britannici. Il rischio è anche economico, dal momento che secondo le stime potrebbero essere cancellati viaggi per 1,1 miliardi di sterline.

L’allarme arriva da travelmole.com, che cita una ricerca secondi cui solo il 50% delle richieste per passaporti sarà evasa in tempo. E secondo altre stime a restare a casa per questo problema sarà 1 milione di britannici.



Secondo quanto riscontrato, la causa sarebbe duplice: da un lato il numero di passaporti lasciati scadere negli scorsi anni, quando le restrizioni di viaggio li rendevano sostanzialmente inutilizzabili, dall’altro il boom di richieste per viaggi all’estero dopo due anni di stop. Un mix che rischia di far saltare la macchina dei passaporti.