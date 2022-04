Per entrare il Portogallo non sarà più necessario il Plf

Stop al Passenger locator form per i viaggiatori in arrivo in Portogallo. Il Paese ha cancellato l’obbligo di compilare il plf prima dell’ingresso. Come sottolinea una nota dell’ente turistico del Paese, sarà necessario solamente mostrare il certificato di vaccinazione oppure un test Pcr negativo effettuato 72 ore prima dell’imbarco (o un test rapido antigienico effettuato 24 ore prima dell’imbarco).

La medesima misura è in vigore anche per chi visita le Azzorre. “Per gli ingressi a Madeira - sottolinea ancora la nota - non ci sono particolari restrizioni negli aeroporti, porti e porti turistici. I passeggeri sono tenuti a registrarsi su https://madeirasafe.com/”