Malesia, via le restrizioni Covid da maggio: le regole per viaggiare

Arriva il giro di boa anche la Malesia. Con una nota, Tourism Malaysia annuncia che la destinazione eliminerà le restrizioni anti covid per i viaggiatori completamente vaccinati dal primo maggio. Inoltre sarà eliminato l’obbligo di mascherina all’aperto.

Dal prossimo mese, dunque, non saranno più obbligatori i test pre-partenza per i viaggiatori completamente vaccinati, chi ha contratto il Covid da 6 a 60 giorni prima della partenza e per i bambini di età inferiore ai 12 anni.



I viaggiatori che non rispondo a questi requisiti devono invece sottoporsi ai test e a una quarantena obbligatoria di 5 giorni. Inoltre l’assicurazione di viaggio non sarà più un requisito per l’ingresso degli stranieri.



Inoltre, non sarà più necessario effettuare il check-in tramite l’app di tracciamento MySejahtera; anche le persone non completamente vaccinate potranno entrare nei locali.



Le mascherine restano obbligatorie negli spazi chiusi, compresi centri commerciali e mezzi pubblici, mentre all’aperto l’uso dei dispositivi è solo raccomandato.