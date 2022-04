Emirates rafforza la partnership con Saudi Tourism Authority

Lo sviluppo del settore turistico in Arabia Saudita passa attraverso un sistema efficiente di connessioni aeree. È per tale ragione che Saudi Tourism Authority ha deciso di puntare sulla partnership con Emirates siglata nel mese di febbraio e dunque sul network globale della compagnia.

A oggi il vettore emiratino opera 53 voli a settimana in direzione Riyadh, Jeddah, Dammam e Medina, un mercato, quello saudita, che per Emirates rappresenta uno dei più importanti del Medio Oriente.



Come ha dichiarato Adil Al-Ghaith, vice presidente di Emirates, ad arabnews.com “L’Arabia Saudita sta vivendo un momento di grandi trasformazioni, il che include una serie di progetti unici già in cantiere destinati a posizionare questa destinazione tra quelle più attrattive al mondo”.



Da qui la radice della collaborazione con Sta che prevede non soltanto la promozione del Paese, ma anche la condivisione di dati sui trend di mercato e sugli andamenti delle prenotazioni. Parallelamente, Emirates mirerà al raggiungimento di nuovi segmenti di viaggiatori per incrementare il proprio bacino di utenza.