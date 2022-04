Thailandia: finisce l’obbligo di test e quarantena per gli arrivi internazionali

A partire dal 1 maggio in Thailandia i visitatori internazionali non avranno più l’obbligo di effettuare test molecolari all’arrivo. A stabilirlo il Centro thailandese per la gestione del Covid-19, Ccsa. I viaggiatori internazionali completamente vaccinati non saranno più tenuti a sottoporsi al test all’arrivo, ma sono comunque tenuti a registrarsi per ottenere il Thailand Pass (al link https://tp.consular.go.th/) dimostrando di essere in possesso di un certificato di vaccinazione contro il Covid-19 e di una polizza assicurativa con copertura non inferiore a 10mila dollari, ridotta rispetto ai 20mila iniziali.

Anche i viaggiatori internazionali non vaccinati o non completamente vaccinati non saranno più tenuti a sottoporsi al test all’arrivo. Dovranno però registrarsi per ottenere il Thailand Pass esibendo una prenotazione alberghiera di 5 giorni e una polizza assicurativa con copertura non inferiore a 10mila dollari.

Una volta arrivati in Thailandia dovranno sottoporsi alla quarantena per 5 giorni e a un test molecolare al quinto giorno dal loro arrivo.



Viene fatta un'eccezione per i viaggiatori non vaccinati in grado di caricare tramite il sistema Thailand Pass prova di un test molecolare negativo effettuato entro 72 ore dal viaggio.