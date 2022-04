Niente più barriere né protocolli: la Grecia segue la Svizzera e consentirà l'ingresso senza restrizioni a tutti i turisti a partire da maggio, come ha spiegato il Governo.

L'annuncio è arrivato pochi giorni dopo che la Svizzera ha specificato che abbandonerà tutti i protocolli a partire da lunedì 2 maggio e la decisione riguarderà tutti i viaggiatori internazionali di tutti i paesi, compresi quelli che si trovano al di fuori dell'Ue e area Schengen.

Le nuove regole entreranno in vigore in Grecia sempre il 2 maggio. Come riportato da Travelpulse, il ministro della Salute greco Thanos Plevris ha affermato che turisti non dovranno più seguire alcuna regola di ingresso per entrare nel Paese.

Si tratta di una buona notizia per l'industria del turismo greco e per le compagnie aeree che volano su Atene. Restano invece in vigore tutte le regole pre-pandemia.