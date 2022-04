Singapore apre ai turisti vaccinati, ecco le nuove regole

Anche per Singapore arriva l’ora dell’allentamento delle restrizioni per fare ripartire la macchina del turismo internazionale, anche in vista di eventi di portata mondiale capaci di attrarre visitatori da ogni parte del globo come il Gran Premio di Formula Uno o il Food Festival.

La nuova normativa prevede ora che i viaggiatori che hanno completato il ciclo vaccinale potranno entrare liberamente nel Paese sia per via aerea sia per mare senza dovere effettuare tamponi. Lo stesso provvedimento verrà esteso anche agli under 12 anche in assenza di vaccinazione.



Per gli altri continuerà a essere necessario il test prima della partenza e una quarantena di 7 giorni.