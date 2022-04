Covid, la Repubblica Ceca elimina tutte le restrizioni

La Repubblica Ceca rimuove tutte le restrizioni anti-Covid sia per i turisti stranieri sia per i cittadini. I viaggiatori in arrivo non dovranno più compilare il modulo d'ingresso, né mostrare prova di guarigione o vaccinazione al rientro da un Paese estero.

Questo provvedimento semplifica gli spostamenti anche per chi giunge da oltreoceano lasciando sperare per una buona stagione estiva, soprattutto per Praga.



La Repubblica Ceca, inoltre, punta a mantenere il proprio status nella top 10 del World Peace Index, un parametro che valuta un ampio numero di aspetti relativi alla sicurezza della destinazione rendendola chiaramente attrattiva agli occhi del segmento b2b e b2c. Come riporta travelpulse.com si tratta di un argomento molto importante per comunicare al meglio e consentire agli adv e a chi opera nel Mice di garantire il massimo della sicurezza ai propri clienti.

Gaia Guarino