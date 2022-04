Progettare il Turismo: i Programmi Europei per le imprese di settore

di Paola Tournour

Programmi di finanziamento a gestione diretta, strategie europee da qui al 2027 per il comparto, sviluppo dei rapporti con gli altri Paesi Ue e con le istituzioni comunitarie, azioni per il potenziamento dell’offerta enogastronomica. Sono solo alcuni dei temi affrontati nel workshop Progettare il Turismo organizzato nell’ambito dei Programmi Europei e Percorsi di Internazionalizzazione Bruxelles 2022.

Possono iscriversi amministratori locali, imprenditori, liberi professionisti e tutti coloro che desiderano potenziare le conoscenze su finanziamenti europei, risorse stanziate per il settore, percorsi di internazionalizzazione. Il corso si svolge dal 19 al 22 maggio in modalità online oppure in presenza, con una giornata presso l’Università della Calabria e successivo trasferimento a Bruxelles per due giornate full-time con interventi di funzionari Ue, esperti del settore di levatura internazionale e sessione di approfondimento al Parlamento Europeo. Direttore del corso è Peppino De Rose (nella foto), relatore a TTG Travel Experience 2021 e 2022 in qualità di esperto per l’accesso ai programmi di finanziamento europei.