Giamaica: stop ai test Covid

La Giamaica ha annunciato un nuovo allentamento delle misure anti Covid. Il Paese ha eliminato l’obbligo di test all’ingresso a partire dal 16 aprile. Dal giorno precedente, inoltre, finirò anche l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi pubblici.

Di recente, come ricorda travelpulse.com, il Paese aveva anche rimosso le quarantene per i viaggiatori e la compilazione del modulo di autorizzazione al viaggio.



Inoltre il Governo ha anche ridotto il periodo di isolamento per i viaggiatori Usa che risultano positivi.