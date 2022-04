Embratur incontra i partner per conquistare il mercato italiano

Heitor Kadri, responsabile per la consulenza internazionale di Embratur, in rappresentanza del presidente dell’Ente Silvio Nascimento, ha incontrato una serie di partner con l’obiettivo di attrarre più turisti in Brasile.



e-Dreams ha ad esempio espresso la sua ambizione di aumentare il traffico turistico europeo in Brasile. Gianluigi Bazzini, head of media services in Spagna, Italia e Portogallo di eDreams, ha dichiarato che parlerà con la compagnia aerea e spiegherà l’importanza di rafforzare la tratta aerea tra Brasile e Italia, in quanto la domanda è in forte crescita.



Giorgio Bestetti, tour operator e official sales agent per esperienze di Formula1 in Italia di KKM Group, ha incontrato Heitor Kadri per discutere delle opportunità e incrementare il turismo italiano in Brasile, grazie alla creazione di pacchetti viaggio ed esperienze fruibili in loco. Secondo Bestetti “Questo è un ottimo momento, anche grazie all’apertura delle frontiere in Italia. Infatti, un mese fa erano ancora in vigore le restrizioni Covid e per questo era impensabile organizzare un viaggio al di fuori dei confini europei”.

Gli fa eco Adrea Cani, presidente di KKM Group e rappresentante di Confapi Turismo, secondo il quale: "si stanno già pianificando iniziative per organizzare viaggi di piacere o di lavoro in Brasile".



Dal canto suo, la dmc Del Bianco ha sottolineato per bocca di Silvia Andretta, Europe sales representative, l’intenzione di intensificare il rapporto tra il brand ed Embratur. Durante l’incontro si è discusso dell’opportunità di supportare le fiere – Embratur è stato invitato a partecipare alla fiera TTG Travel Experience -, creare una partnership per un evento presso l’ambasciata a Roma e pianificare la pubblicità sui principali canali televisivi. Si è inoltre discussa la possibilità di organizzare viaggi stampa e fam trip dedicati agli agenti alla scoperta delle meraviglie del Brasile. “Questa opportunità è un’ottima occasione per promuovere il Brasile come destinazione turistica innovativa e diversa dal solito e per rendere il Paese una destinazione di repeater” ha detto Andretta.