La Thailandia alza la posta: previsti otto milioni di turisti

L’ipotesi di allentamento delle restrizioni di viaggio per tutti i turisti fa ritoccare al rialzo le stime del turismo in Thailandia. Secondo la Tourism Authority of Thailand (Tat), infatti, le stime per quest’anno sono di arrivare a ospitare almeno 8 milioni di visitatori internazionali, nel caso in cui il Paese decida di rinunciare all’obbligatorietà dei test Pcr per chi arriva nel suo territorio.

Al momento, infatti, l’allentamento riguarda solamente i turisti vaccinati, ai quali non sarà più richiesto di effettuare il test prima della partenza, ma resterà l’obbligo del doppio tampone (all’arrivo e dopo 5 giorni di permanenza).

Misura destinata a decadere per tutti dal prossimo mese nel caso in cui il Governo approvi i cambiamenti delle procedure di arrivo, abolendo anche il sistema Thailand Pass, come spiega TravelMole.



I dati del 2022

La Tat potrebbe anche proporre di togliere l'obbligo, per i visitatori stranieri, di avere un'assicurazione di viaggio. Secondo i dati Tat, la Thailandia ha accolto circa 440mila arrivi internazionali durante i primi tre mesi del 2022, con un aumento del 30% rispetto al trimestre precedente.