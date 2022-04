La Polonia riapre: stop a tutte le restrizioni per i turisti stranieri

Anche la Polonia cancella tutte le restrizioni per l’ingresso nel Paese da parte dei visitatori stranieri, togliendo quindi gli obblighi relativi a modulo Plf, test Covid pre partenza ed esibizione del certificato vaccinale.

“Per viaggiare da oggi in Polonia è sufficiente essere muniti di un documento di viaggio valido, carta d’identità o passaporto – spiega Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente Nazionale Polacco per il Turismo -. Si tratta indubbiamente di un momento molto importante per il settore del turismo a livello mondiale, essendo cessato anche lo stato di emergenza lo scorso 31 marzo”.



La ripresa viene anche accompagnata da un ritorno in forze dei collegamenti aerei diretti, oltre 70 quelli in programma nello schedule estivo, con le low cost, Ryanair e Wizz Air su tutte, in prima fila, mentre il vettore di bandiera Lot ha in programmazione voli da Varsavia su Milano e Venezia, città quest’ultima collegata anche con Rzeszow. “La nostra forza sono i voli low cost – conclude Minczewa – che permettono a molti italiani di raggiungere il nostro paese in ogni stagione dell’anno grazie ad operativi che consentono di organizzare un long weekend in terra polacca, oppure approfittare dei ponti di primavera per una breve vacanza o ancora del periodo delle festività natalizie, quando si svolgono i mercatini di Natale”.