Maldive, Regno Unito primo mercato. A marzo numeri vicini a quelli del 2019

Quale conseguenza del conflitto Russia-Ucraina, il Regno Unito si prepara a diventare il principale mercato incoming per le Maldive.

Fino a poco tempo fa, il principale mercato di origine degli arrivi turistici era la Russia. Entro la fine di marzo, come riportato da Travelmole, la Russia aveva in conto di procurare il 12,2% degli arrivi globali alle Maldive, pari a oltre 52mila arrivi. Seconda posizione per il Regno Unito, con l'11,6% degli arrivi e 49.555 arrivi.



E le statistiche ufficiali pubblicate dal Ministero del Turismo maldiviano, basate sull'analisi del periodo tra il 23 e il 30 marzo, mostrano come il Regno Unito sia a quota 2mila 526 turisti, in procinto di sorpassare la Russia come principale mercato di provenienza.



Al terzo posto l’India, con 46mila 154 arrivi e il 10,8 per cento del totale. Secondo il Ministero del Turismo maldiviano, un totale di 146mila 905 turisti da tutto il mondo avrebbero visitato le Maldive in marzo. Sebbene si tratti di un calo del 6,2% rispetto ai numeri pre-pandemia registrati nello stesso periodo del 2019, si tratta di un aumento del 37,9% rispetto al pari periodo del 2021.