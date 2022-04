Spagna: avanza l'ipotesi di una Pasqua senza mascherine al chiuso

La Spagna potrebbe dire presto addio alle mascherine al chiuso. La proposta attualmente al vaglio (ma ancora senza il via libera delle istituzioni) vedrebbe il Paese dare l’addio ai dispositivi di protezione negli ambisti chiusi il 12 o il 13 aprile.

Come sottolinea preferente.com se l’ipotesi dovesse diventare realtà, la misura scatterebbe alle soglie della Pasqua, cioè in uno dei momenti di maggior afflusso turistico dell’anno.



Il ministro della Salute Carolina Darias, comunque, non si è sbilanciato: la conferma dell’intenzione di togliere le mascherine al chiuso in tempi brevi ci sarebbe, ma sarebbe ancora sul tavolo l’idea di rimuovere l’obbligo solo dopo le festività pasquali.