Thailandia: stop ai test prima della partenza per i turisti vaccinati

Primo giorno di allentamento deciso delle restrizioni per i viaggiatori internazionali che si recano in Thailandia. L’allentamento riguarda per ora solamente i turisti vaccinati, ai quali non sarà più richiesto di effettuare il test prima della partenza, ma resterà l’obbligo del doppio tampone (all’arrivo e dopo 5 giorni di permanenza).

Questa fase intermedia tuttavia durerà soltanto un mese, si legge su Travelweekly, perché a partire da maggio, a meno di un aumento dei contagi, verranno eliminati tutti i test. Invariata invece la procedura legata ai viaggiatori non vaccinati, per i quali permane l’obbligo di quarantena all’arrivo.



Il provvedimento dovrebbe fornire un ulteriore spinta alla ripresa del turismo in Thailandia che anche in Italia si sta dimostrando una delle mete più richieste per il lungo raggio.