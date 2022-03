Messico senza restrizioni, Iata: “Ecco perché ha recuperato più in fretta”

È una ripresa a due velocità quella dell’industria turistica mondiale. A rilevarlo la Iata, che ha spiegato come alcuni mercati si stiano riprendendo più rapidamente di altri dalla pandemia. “Messico, Repubblica Dominicana e Costa Rica, ad esempio - sottolinea Peter Cerdá, regional vice president per le Americhe di Iata -, sono già pienamente in corsa nella competizione turistica perché non richiedono alcun test, né di tipo antigenico, né Pcr e nemmeno la dimostrazione dell’avvenuta vaccinazione. La loro industria turistica, perciò, opera normalmente, consentendo un recupero molto più veloce rispetto ad altri Paesi”.

Tutto dipende, dunque, dalla presenza o meno di restrizioni anti pandemia: “La situazione varia molto da Paese a Paese: ci sono mercati che raggiungeranno il trend pre-pandemico già prima del 2023” aggiunge Cerdá a TTC – Travel Trade Caribbean. E fa l’esempio del Messico che, spiega, “già lo scorso anno ha recuperato il traffico internazionale, mentre quello nazionale ha addirittura superato i livelli del 2019”.