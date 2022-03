Arabia Saudita: ripristinato il programma di visto all'arrivo

Il Governo dell'Arabia Saudita ha ripreso il programma di visto all'arrivo per i titolari di visti validi da Stati Uniti, Regno Unito e area Schengen, con effetto immediato.

La decisione, come riporta TravelDailyNews, arriva due settimane dopo che il Paese ha revocato tutte le restrizioni all'ingresso relative al Covid e ha riportato l'Arabia Saudita ai livelli di apertura pre-pandemia.

I cittadini di qualsiasi Paese in possesso di uno dei tre visti e che viaggiano con Saudi, Flynas o Flyadeal, possono ora ricevere un visto turistico di 12 mesi all'arrivo in Arabia Saudita senza dover fare domanda in anticipo.

I visitatori dovranno anche avere un'assicurazione Covid-19, che possono acquistare in qualsiasi aeroporto internazionale dell'Arabia Saudita. Anche i cittadini di qualsiasi Paese ammessi al programma di e-visa introdotto nel 2019, potranno ricevere un visto all'arrivo, indipendentemente dalla compagnia aerea con cui viaggiano.



"Il ripristino del programma di visto all'arrivo segna il passo finale per riportare l'Arabia Saudita a un livello di apertura pre-pandemia e la rende una delle destinazioni più accessibili al mondo per viaggi di piacere, d'affari e religiosi - ha affermato Ahmed Al Khateeb, ministro del Turismo per il Regno dell'Arabia Saudita e presidente della Sta -. Questa decisione del Governo sosterrà ulteriormente le migliaia di persone che dipendono dal turismo per il proprio sostentamento, accogliendo di nuovo i viaggiatori con calorosa ospitalità".



Il 6 marzo scorso, l'Arabia Saudita aveva già annunciato la revoca di tutte le restrizioni di viaggio messe in atto per proteggere le persone dall'impatto della pandemia di coronavirus. I visitatori in Arabia Saudita non hanno più bisogno di presentare una prova di vaccinazione o un test Pcr per entrare nel Paese. La lista rossa dei paesi a cui non è consentito l'ingresso è stata eliminata. Le regole di quarantena sono state completamente rimosse e le regole di distanziamento sociale sono state revocate.

Le mascherine sono obbligatorie solo nei luoghi pubblici chiusi.



"L'Arabia Saudita è rinata dopo la pandemia prestando un’attenzione ancora maggiore al turismo - ha affermato Al Khateeb -. Non vediamo l'ora di accogliere visitatori da tutto il mondo desiderosi di esplorare il nostro Paese".