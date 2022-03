Il turismo internazionale dovrebbe continuare la sua graduale ripresa nel 2022. A dirlo è l’ultimo rapporto dell’Unwto che, nonostante le congiunture internazionali, segnala un trend positivo per i prossimi mesi.

L’industria dei viaggi globale potrebbe, persino, superare le conseguenze del conflitto in Ucraina. Secondo il rapporto, infatti, le ricerche e le prenotazioni di voli effettuate attraverso vari canali, dopo un primo rallentamento nella settimana successiva all’invasione, hanno iniziato a segnare una ripresa all’inizio del mese di marzo.



Tuttavia, riporta traveldailynews.com, il conflitto rischia di aggiungere ulteriori incertezze sul piano economico e sul piano delle restrizioni di viaggio. Fattori questi che possono incidere sulla fiducia dei consumatori - in particolare statunitensi - e di conseguenza sulle scelte di viaggio.



I numeri

Sul fronte dei dati, i numeri di gennaio 2022 parlano di un’effettiva crescita. Gli arrivi di turisti internazionali globali sono più che raddoppiati rispetto allo stesso mese del 2021 (+130%): i 18 milioni di visitatori in più registrati nel mondo nel primo mese di quest’anno equivalgono all’aumento totale registrato nell’intero 2021.



Tutte le regioni hanno registrato un rimbalzo significativo a gennaio 2022: l’Europa (+199%) e le Americhe (+97%) hanno continuato a registrare i risultati più forti, anche se si tratta di numeri ancora lontani dai livelli pre-pandemici (rispettivamente -53 e -52% di arrivi rispetto al 2019).



Anche il Medio Oriente (+89%) e l’Africa (+51%) hanno registrato un rialzo rispetto al 2021, seppur in calo del 63% e del 69% rispetto al 2019.



Asia e Pacifico, invece, hanno registrato un 44% anno su anno, ma diverse destinazioni sono rimaste chiuse ai viaggi non essenziali determinando un -93% di arrivi internazionali rispetto al 2019.