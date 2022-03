Russia pronta a limitare gli ingressi dai ‘Paesi ostili’

La Russia sarebbe sul punto di varare una normativa per limitare l’ingresso nel Paese dei cittadini dei ‘Paesi ostili’, ovvero di coloro che provengono da una delle nazioni individuate in un elenco reso noto qualche settimana fa da Mosca e che comprende anche l’Italia.

La notizia, come riporta agenzianova.com, sarebbe stata comunicata direttamente dal ministro degli esteri russo Sergej Lavrov, che avrebbe dato l’annuncio durre una riunione della commissione del consiglio generale del partito di Governo.



Per il momento non sono ancora noti dettagli su modalità e criteri che la Russia potrebbe adottare in tema di arrivi dall’estero, ma una svolta sarebbe attesa comunque a breve.