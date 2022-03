Gran Bretagna, la spesa turistica crescerà di 6 miliardi di euro l’anno

di Alberto Caspani

Prospettive positive per il turismo in Uk. Nel Regno Unito è attesa una crescita progressiva della spesa turistica di circa 6 miliardi di euro all’anno, per arrivare alla cifra record di oltre 36 miliardi nel 2025. Per Patricia Yates, deputy ceo di VisitBritain, l’edizione virtuale di Explore Great Britain ha infatti favorito non solo la strutturazione di nuove e più solide reti di contatto fra professionisti e consumatori finali, ma ha permesso di rafforzare anche la visibilità dei prodotti turistici britannici di nicchia.

Esempio di questa maggior capacità d’integrazione sono proprio i Commonwealth Games del prossimo luglio, che valorizzano Birmingham2022 e le West Midlands come hotspot della creatività, facendone un nuovo asset strategico.



Fra i prodotti di nuovo impatto per il mercato italiano, i percorsi sulla storia industriale britannica fra le colline gallesi di Blaenau Gwent, ma anche l’English Coast Path National Trail, che nel 2023 diventerà il più lungo cammino attrezzato al mondo.