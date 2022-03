Singapore: ecco le nuove regole di ingresso dal primo aprile

Saranno effettive dal primo aprile le regole di ingresso a Singapore che segnano un primo allentamento delle restrizioni. A partire da quella data nella città stato potranno entrare tutti i viaggiatori vaccinati contro il Covid-19 e i bambini di età pari o inferiore a 12 anni potranno entrare effettuando solamente un test pre-partenza molecolare o antigenico. Abolito inoltre il test rapido, previsto precedentemente, entro 24 ore dall’arrivo.

“Per i viaggiatori vaccinati – informa l’ente del Turismo in una nota -, non sarà più necessario partire con voli designati VTL (le Vaccinated Travel Lane – aperte dalla destinazione lo scorso settembre) per raggiungere la Città del Leone senza quarantena. Di conseguenza, non sarà più obbligatorio il Vaccinated Travel Pass per i visitatori in arrivo, per motivi di turismo”.



Resta ancora valida la SG Arrival Card, che sarà semplificata in modo tale da poter essere compilata facilmente. I viaggiatori dovranno solo presentare i propri dati personali, lo stato di vaccinazione e la dichiarazione sanitaria.