Lo Shanghai Disney Resort torna a chiudere temporaneamente

Omicron sta facendo registrare un picco di contagi in Cina e lo Shanghai Disney Resort, inclusi Shanghai Disneyland, Disneytown e Wishing Star Park, è stato di nuovo temporaneamente chiuso. “Continueremo a monitorare la situazione pandemica e a consultare le autorità locali e avviseremo gli ospiti non appena avremo una data confermata per riprendere le operazioni” riporta il parco sul suo sito web, aggiungendo l’intenzione di rimborsare i biglietti già acquistati o consentirne il riutilizzo in futuro.

Intanto la Cina cerca di contenere l’avanzata del virus in più città. Shanghai, infatti, ha riportato ieri un record giornaliero di infezioni da Covid-19 e Changchun e Jilin, nel Nord-Est del Paese, stanno effettuando un altro ciclo di test di massa. All’opposto, spiega TravelMole, la città di Shenzhen ha iniziato ad allentare le misure di lockdown.

Aperto nel 2016, Shanghai Disney Resort è il secondo resort Disney in Cina, ma il primo in Cina continentale (l'altro è Hong Kong Disneyland, che si trova sull'isola di Lantau).