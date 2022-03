La Croazia spinge sull’acceleratore della ripartenza e spera in un’estate finalmente più serena.

“Abbiamo tante frecce da scoccare al nostro arco – spiega la direttrice dell’ufficio di rappresentanza dell’ente nazionale croato per il Turismo in Italia, Viviana Vukelic (nella foto), incontrata in fiera a Napoli -. In questa fase, due dei prodotti più richiesti dalla clientela italiana riguardano il turismo nautico, che sta registrando un vero e proprio boom e il cicloturismo”.



Il trend, accelerato dalle nuove esigenze di vita all’aria aperta emerse durante la pandemia, trova nella Croazia una destinazione ottimale. “Le vacanze attive, in barca a vela o in bici, hanno in questo momento un forte appeal presso la clientela di ogni età. E sono tantissimi i giovani che stanno richiedendo informazioni per pianificare una vacanza”.



Vukelic conferma quindi che, al di là della delicata situazione politica internazionale, “la richiesta c’è, anche sull’alta stagione. La gente ha voglia di viaggiare e di programmare un break. Monitoriamo con attenzione l’evolversi della situazione russo-ucraina ma siamo convinti che ci siano tutti gli elementi per prevedere una buona estate”. L’obiettivo resta quello di superare i già positivi numeri del 2021, quando si sono registrati 2,2 milioni di pernottamenti italiani, ovvero il 53% in più rispetto al 2020.

I.C.