Slovenia Vacanze: al via il charter di Sky Alps da Bolzano, Napoli e Pisa

di Isabella Cattoni

La notizia c’è e testimonia la fiducia nella ripresa dei flussi turistici verso una destinazione di prossimità, la Slovenia, che da tempo punta sul mercato italiano. “Salutiamo con entusiasmo l’apertura di un collegamento charter che dal 30 giugno al 15 settembre collegherà Maribor a Bolzano, Napoli e Pisa” ha esordito Katja Cimpersek, economic counsellor dell’Ambasciata della Slovenia in Italia, nell’introdurre la novità presentata dal tour operator sloveno Nuove Vacanze.

L’occasione per parlarne è stata offerta dalla serata organizzata a Napoli dall’ente del turismo sloveno proprio per ricordare la centralità del mercato trade nei piani di sviluppo per il 2022. “Vantiamo un’offerta che si basa su quattro diverse location: le Alpi, il Mediterraneo, la pianura Pannonica e il Carso. Quattro scenari turistici che si arricchiscono di un’infinità di esperienze da vivere a contatto con la natura in un’ottica improntata al turismo sostenibile – ha spiegato Aljoša Ota, direttore per l’Italia dell’ente sloveno per il turismo -. Anche quest’anno la promozione si basa su quattro tematiche fondamentali: vacanze outdoor, salute e benessere (il termalismo procura in media il 30% dei visitatori globali), città e cultura, esperienze”.



Su questo tessuto si inserisce il progetto incoming di Slovenia Vacanze, tour operator attivissimo sul nostro mercato. “Abbiamo programmato una catena di voli charter che nella prossima estate possa rendere ancora più agevole il viaggio in Slovenia – specifica Elisabetta Corniali, direttrice mercato Italia del t.o. -. Se l’esperimento funzionerà, verrà replicato anche in autunno e nel 2023 potrebbe preludere a un’apertura anche verso città come Roma, Torino, Milano, seguite nel 2024 da Palermo, Bari e Genova”.



Un piano a tappe, dunque, che comincia da Bolzano, Napoli e Pisa grazie ai collegamenti operati da Sky Alps su Maribor.

“Alle agenzie di viaggi proponiamo una serie di programmi, dal pacchetto volo, soggiorno termale e transfer, a quello che invece abbina volo e transfer alla montagna o alla riscoperta delle testimonianze storiche del territorio. Inoltre, è possibile organizzare anche un’esperienza glamping abbinata a volo e noleggio auto sul posto, così come si possono scegliere vacanze attive con tour in bicicletta o trekking”.

Alle agenzie Slovenia Vacanze dedica una piattaforma di prenotazione, sloveniavacanze.it, alla quale gli addetti di settore possono registrarsi.



Nella foto (da sinistra): Aljoša Ota, Elisabetta Corniali e Bozidar Dokl, general manager di Slovenia Guide.