La Cambogia riapre ai turisti vaccinati senza obbligo di tampone

A nemmeno 24 ore dall’annuncio della riapertura del Vietnam, la Cambogia ha rimosso tutte le restrizioni per l’ingresso del Paese, incluso il requisito di un tampone molecolare prima della partenza e il test antigenico all'arrivo.

A differenza del Vietnam, però, sono obbligatori il certificato di vaccinazione Covid-19 e l’assicurazione sanitaria e tutti i viaggiatori in arrivo (sia per via aerea, sia marittima, sia terrestre) dovranno essere muniti di visto. Il visto si può ottenere all’arrivo in Cambogia.



I visitatori non vaccinati o parzialmente vaccinati saranno soggetti a una quarantena di 14 giorni all'arrivo presso le strutture designate dal Ministero della Salute cambogiano.