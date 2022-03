Gibilterra toglie l’obbligo di test all’ingresso

Niente più test anti-Covid per chi arriva da Gibilterra via mare o via aereo. A partire da domani, 18 marzo, i viaggiatori che atterrano all’aeroporto internazionale non hanno bisogno di presentare nemmeno il passenger location form.

Come riporta travelmole.com, inoltre, i contatti stretti di un caso positivo, anche se non vaccinati, non dovranno sottoporsi all’isolamento. Per i positivi invece resta confermato l’isolamento con le precedenti regole.



Inoltre a inizio mese la mascherina è obbligatoria solo nelle strutture mediche e sanitarie.



L’obiettivo è aumentare ulteriormente gli arrivi nel 2022, dopo i buoni risultati del 2021.