di Gaia Guarino

La Irish Week milanese è ufficialmente iniziata. Dal 12 al 20 marzo, in occasione dei festeggiamenti per il giorno di San Patrizio, il capoluogo lombardo si tinge di verde. Un calendario colmo di appuntamenti, un evento diffuso che nasce con lo scopo di raccontare l'identità irlandese attraverso la cultura, l'arte, il cinema, la musica, etc.

"Abbiamo l'opportunità di comunicare che siamo tornati e non vediamo l'ora di accogliere nuovamente gli italiani nel nostro Paese - racconta Siobhan McManamy (nella foto), overseas market director di Turismo Irlanda -. I due terzi dei nostri visitatori hanno circa 35 anni, questa è un'iniziativa che riempie le vie di Milano ed è perfetta per promuovere la destinazione verso questo target".



Il mercato italiano è strategico, è il quinto per volume di ricavi e il sesto per numero di arrivi, ed è considerato da Turismo Irlanda uno di quelli ad alto potenziale per una crescita futura, anche in virtù dei collegamenti aerei diretti. "Crediamo nel supporto da parte del trade. Nel prossimi mesi parteciperemo a una serie di workshop, giusto nei giorni scorsi abbiamo organizzato un fam trip con alcuni t.o e la prossima settimana si terrà un importante workshop in Irlanda al quale prenderanno parte dieci operatori italiani".