Explore Gb Virtual, al via dal 21 marzo l'evento travel trade globale di VisitBritain

La Gran Bretagna si trasforma in Explore GB Virtual, piattaforma d’incontri e approfondimenti per il mercato travel attiva dal 21 al 25 marzo prossimi.

“E’ una brillante opportunità rivolta ai buyer globali - dichiara Nigel Huddleston, ministro britannico del Turismo - per conoscere il meglio dell’offerta turistica della Gran Bretagna attraverso i nostri fornitori”. Programmato in modo tale da garantire l’operatività in qualsiasi fascia del fuso orario internazionale, Explore GB Virtual permette di gestire quotidianamente le agende degli appuntamenti fra le ore 6 e le 23 (GMT).



All’inaugurazione dell’International Business Exchange di VisitBritain, durante la quale è previsto l’incontro fra fornitori ed esperti britannici, seguiranno tre giorni d’incontri con i buyer internazionali, con possibilità di scaricare materiale utile alla propria attività. Secondo le stime di VisitBritain, saranno circa 21.1 milioni le visite del Paese nel 2022, il 52% rispetto al 2019, con una spesa internazionale pari a 20 miliardi e 86 milioni di euro. A. C.