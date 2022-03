Isole Vergini Britanniche: stop alla quarantena per i vaccinati

L’abolizione degli elenchi dei Paesi semplifica i viaggi anche per le Isole Vergini Britanniche, che tornano così accessibili ai turisti italiani. Per quanto riguarda la normativa locale, il ministro della Salute e dello sviluppo sociale dell’arcipelago, Carvin Malone, ha annunciato che i requisiti di quarantena per le persone non vaccinate che entrano nel Territorio sono stati ridotti da 7 a 5 giorni.

Per i visitatori completamente vaccinati sarà semplicemente richiesto di fornire un test Pcr o un test rapido entro cinque giorni dall'arrivo, esibire la prova dell’avvenuta vaccinazione (tessera o altro) con siero approvato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e stipulare un’assicurazione di viaggio.



Le Isole Vergini Britanniche sono collegate con i principali hub europei con coincidenze a St. Maarten, San Juan, St. Thomas e Antigua. Da queste isole si raggiungono gli aeroporti di Beef Island Virgin Gorda.



Foto: jkelley@bvitourism.com