Mauritius toglie l'obbligo del tampone per gli arrivi

Per entrare a Mauritius non è più necessario presentare il risultato negativo di un test Pcr. Una decisione salutata con entusiasmo da tutti i player dell’industria turistica, perché agevola parecchio gli ingressi sia leisure, sia business nel Paese.

"Siamo lieti che il Ministero della Salute abbia rivisto il protocollo per i visitatori a Mauritius - commenta Arvind Bundhun, direttore della Mauritius Tourism Promotion Authority -. L’abolizione di questo obbligo semplifica molto il viaggiare a Mauritius. Ci aspettiamo un ulteriore aumento dei numeri turistici”.



Allo stato attuale, spiega TravelMole, il 90% della popolazione adulta di Mauritius è completamente vaccinato e la campagna per la dose booster nella nazione è in pieno svolgimento.

In precedenza i viaggiatori in arrivo – che devono essere comunque completamente vaccinati – dovevano presentare all’ingresso nel Paese il risultato negativo di un test Pcr effettuato entro 72 ore di partenza.