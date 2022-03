La Germania lancia XPRO, il marketplace per il turismo immersivo

Tutte le strade del turismo immersivo portano a Berlino. Nella capitale tedesca è infatti nato XPRO, marketplace che connette agenzie europee, compagnie di produzione e manifatture digitali per l’elaborazione di format interattivi destinati alle principali risorse attrattive dei territori.

“Abbiamo già trasformato numerosi musei in spazi di frontiera per la realtà aumentata e la realtà estesa - spiega Robert Eysoldt, creative&strategy consultant di XPRO Berlin - ma anche centri visitatori, hotel, aree per eventi, dando modo di conoscere qualsiasi novità di un mercato che, complice la pandemia, sta trasformandosi alla velocità della luce”.



Oggi le applicazioni immersive sono viste sempre meno come palliativi per l’impossibilità di effettuare viaggi o spostamenti, avendo raggiunto un livello d’interazione tale da moltiplicare il valore stesso delle risorse territoriali. Creano inoltre opportunità di fruizione per chi presenta disabilità fisiche o fatica a viaggiare verso mete lontane, tanto per motivi economici quanto di sostenibilità. “Simbolo di continua trasformazione - aggiunge Laura Hirvi, managing director Virtual Reality Association Berlin - la capitale tedesca offre anteprime di app e tecnologie che vengono poi adottate a livello globale: MaurAR, Zaubar, VR4 Content sono fra le più apprezzate e scaricate sui devices europei, perché permettono di compiere veri e propri viaggi nel tempo o trasformare la stanza del proprio hotel in un’esclusive signature room”.