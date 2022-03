L’Arabia Saudita apre le frontiere ai turisti: stop a tamponi e certificati

I turisti che arriveranno dall’estero in Arabia Saudita non dovranno più mostrare né certificato di vaccinazione né il risultato negativo di un tampone. Saranno inoltre rimosse le norme relative alla quarantena e sarà consentito l’accesso anche a tutti i viaggiatori che provengono dai Paesi attualmente inseriti nella ‘zona rossa’.

L’Arabia Saudita apre ufficialmente le porte al turismo, eliminando le restrizioni legate al Covid. Come riporta travelmole.com, saranno anche revocate le misure di distanziamento sociale in tutto il Paese, compresa la Mecca e Medina. Resterà solo l’obbligo di indossare la mascherina all’interno dei luoghi pubblici chiusi.



Il sito di informazione trade precisa anche che nelle tariffe per i visti sarà compresa una quota per l’assicurazione medica Covid-19.