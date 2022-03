Aruba apre le porte a vaccinati e testati

Revocate le misure in loco e porte aperte ai viaggiatori vaccinati o con tampone. Aruba apre le porte al turismo e rivede le misure anti Covid.

Come riporta una nota dell’ufficio del turismo di Aruba in Italia, i viaggiatori in possesso di Super Green Pass possono entrare nel Paese a patto che la dose di richiamo sia stata somministrata da almeno 7 giorni. Per i viaggiatori tra i 12 e i 17 anni sarà sufficiente il ciclo primario, mentre ai minori di 11 anni non sarà chiesto il certificato.



“I viaggiatori non in possesso di Super Green Pass o la cui prova di vaccinazione non rientrasse nei parametri richiesti dal Governo di Aruba, potranno sottoporsi a tampone antigenico il giorno precedente l’arrivo ad Aruba oppure a tampone molecolare pcr nei 3 giorni precedenti al viaggio”, precisa ancora la nota.



Il Super Green Pass o l’esito negativo del tampone dovranno essere caricati durante la compilazione online della Ed-Card, nei 3 giorni precedenti all’arrivo ad Aruba. In questa fase bisognerà anche acquistare l’Aruba Visitor Insurance, l’assicurazione obbligatoria (e non sostituibile da altre similari).



“Tali requisiti di ingresso - precisa la nota - sono validi per tutti i viaggiatori che si recano ad Aruba indipendentemente dal paese di provenienza o origine: sono infatti state revocate le categorizzazioni in diversi livelli di rischio”.