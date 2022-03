La Repubblica Ceca spinge sulla ripartenza: regole semplificate per entrare nel Paese

L’ente nazionale ceco per il turismo spinge sulla ripresa dei flussi dall’Italia e precisa le norme in vigore per l’accesso nel Paese.

Attualmente, i viaggiatori italiani che vogliano entrare per turismo nel Paese devono compilare il Plf ed essere in possesso di certificato digitale Covid dell’Unione europea (valido 14-270 giorni dopo il completamento del ciclo vaccinale; periodo viene esteso con la dose booster) o avere un certificato che confermi l’avvenuta guarigione da Covid-19 o, infine, avere un test Pcr negativo o un test antigenico negativo effettuato rispettivamente entro 72 ore o 24 ore prima dell’arrivo nel Paese.



I bambini di età inferiore ai 12 anni sono esentati da tutte le misure, mentre i ragazzi dai 12 ai 18 anni non hanno una validità limitata nel tempo del certificato di vaccinazione.



L’eccezione a tutte le misure viene applicata solo ai passeggeri che viaggiano via terra direttamente da un paese limitrofo per viaggi di durata non superiore alle 24 ore.



Per quanto riguarda gli spostamenti all’interno della Repubblica Ceca infine, tutti i servizi operano senza restrizioni. L’unico obbligo ancora vigente è quello di indossare una mascherina FFP2 nei luoghi chiusi.